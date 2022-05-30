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Ру Тат
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Происшествия
30 мая 2022  16:39
Полина Шевчук

Уголовное дело завели после нападения собаки на 5-летнюю девочку под Казанью

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Уголовное дело по статьям «Халатность» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено после нападения бродячей собаки на 5-летнюю девочку под Казанью, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Расследование контролирует Лаишевская районная прокуратура», – уточнил Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в селе Усады Лаишевского района Татарстана бродячий пес напал на 5-летнюю девочку. 
 

#Прокуратура РТ #нападение собак на ребенка #халатность
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