Уголовное дело завели после нападения собаки на 5-летнюю девочку под Казанью

Уголовное дело по статьям «Халатность» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено после нападения бродячей собаки на 5-летнюю девочку под Казанью, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Расследование контролирует Лаишевская районная прокуратура», – уточнил Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в селе Усады Лаишевского района Татарстана бродячий пес напал на 5-летнюю девочку.

