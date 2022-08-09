Уголовное дело завели после гибели двух рабочих в канализационном люке под Нижнекамском

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» после гибели двоих рабочих в канализационном люке в селе Каенлы под Нижнекамском, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Мужчины отравились сероводородом.

Напомним, что трагедия произошла сегодня утром в селе Каенлы. По предварительным данным, трое сотрудников коммунальной организации занимались чисткой канализационного колодца и в какой-то момент один за другим потеряли сознание. На помощь коллегам кинулся местный житель, но тоже потерял сознание и упал в колодец.

Сотрудники МЧС подняли на поверхность людей. К сожалению, двое погибли. Еще двоих доставили в больницу.

Предварительно, рабочие были без средств индивидуальной защиты. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

По факту трагедии прокуратурой Татарстана организована проверка. Кроме того, расследование уголовного дела после гибели людей поставлено на контроль в надзорном ведомстве, сообщила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

