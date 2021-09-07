news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
7 сентября 2021  13:43
Полина Шевчук

На жителя Татарстана, который 14 лет не платил алименты, завели уголовное дело

news_top_970_100

Как полагает следствие, с 2007 года житель Сармановского района должен был выплачивать алименты на содержание сына. Однако мужчина не помогал ребенку.

За это время алиментщика привлекали как к административной, так и к уголовной ответственности, но выплачивать долги он не начал. За 14 лет задолженность по алиментам превысила 1,2 млн рублей.

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, в отношении 39-летнего должника возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

#Прокуратура РТ #алименты #долг по алиментам
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное