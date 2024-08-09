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Происшествия 9 августа 2024 11:52

Уголовное дело завели на жительницу РТ, которая регулярно избивала детей сожителя

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В Татарстане женщина систематически издевалась над малолетними детьми своего сожителя. Она не только избивала их, но и заставляла есть непригодные для питания продукты, угрожая расправой в случае, если дети расскажут кому-либо о происходящем, сообщили в СУ СК РФ по РТ.

По данному факту Следственным комитетом России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «истязание».

Ситуация привлекла внимание на федеральном уровне. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан Владимиру Липскому лично доложить о ходе расследования этого уголовного дела.

#Происшествия
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