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Уголовное дело завели на жительницу Казани за регистрацию в квартире 12 иностранцев
Прокуратура Авиастроительного района проверила соблюдение миграционного законодательства, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Выяснилось, что с июня по сентябрь этого года 48-летняя местная жительница зарегистрировал в квартире 12 иностранцев.
При этом регистрация была фиктивной. По факту в квартире никто из них не жил.
По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело. Расследование взято на особый контроль.
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