Уголовное дело завели на жительницу Казани за регистрацию в квартире 12 иностранцев

Прокуратура Авиастроительного района проверила соблюдение миграционного законодательства, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Выяснилось, что с июня по сентябрь этого года 48-летняя местная жительница зарегистрировал в квартире 12 иностранцев.

При этом регистрация была фиктивной. По факту в квартире никто из них не жил.

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело. Расследование взято на особый контроль.