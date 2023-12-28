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Происшествия 28 декабря 2023 12:38

Уголовное дело завели на жительницу Казани за регистрацию в квартире 12 иностранцев

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Прокуратура Авиастроительного района проверила соблюдение миграционного законодательства, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Выяснилось, что с июня по сентябрь этого года 48-летняя местная жительница зарегистрировал в квартире 12 иностранцев.

При этом регистрация была фиктивной. По факту в квартире никто из них не жил.

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело. Расследование взято на особый контроль.

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