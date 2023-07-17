Уголовное дело завели на татарстанца, который спилил дерево и уронил ствол на супругу

Жителя Атнинского района подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 14 июля мужчина вместе с 60-летней супругой поехал за дровами в лес. Обнаружив сломанную, повисшую на ветвях березу, он принялся ее пилить.

В какой-то момент 13-метровый ствол развернулся и упал на женщину. Она скончалась на месте от полученных травм.

Ведется расследование уголовного дела.