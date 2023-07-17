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Уголовное дело завели на татарстанца, который спилил дерево и уронил ствол на супругу
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Жителя Атнинского района подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, 14 июля мужчина вместе с 60-летней супругой поехал за дровами в лес. Обнаружив сломанную, повисшую на ветвях березу, он принялся ее пилить.
В какой-то момент 13-метровый ствол развернулся и упал на женщину. Она скончалась на месте от полученных травм.
Ведется расследование уголовного дела.
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