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Руc Тат
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Происшествия 17 июля 2023 15:05

Уголовное дело завели на татарстанца, который спилил дерево и уронил ствол на супругу

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Жителя Атнинского района подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 14 июля мужчина вместе с 60-летней супругой поехал за дровами в лес. Обнаружив сломанную, повисшую на ветвях березу, он принялся ее пилить.

В какой-то момент 13-метровый ствол развернулся и упал на женщину. Она скончалась на месте от полученных травм.

Ведется расследование уголовного дела.

#причинение смерти по неосторожности
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