Уголовное дело завели на татарстанца, который поджег дом знакомых, пытаясь их убить

В Татарстане возбудили уголовное дело против ранее судимого 30-летнего уроженца деревни Тукай, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в ночь с 1 на 2 октября в селе Кузякино мужчина выпивал вместе с хозяевами дома. В какой-то момент они поссорились и гостя прогнали. В результате мужчина поджег жилище обидчиков, однако те успели покинуть горящий дом и вызвать полицию.

В результате пожар уничтожил частный дом и придомовые постройки, а злоумышленника задержали. В данный момент проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств случившегося.