Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Уголовное дело завели на татарстанца, который поджег дом знакомых, пытаясь их убить
В Татарстане возбудили уголовное дело против ранее судимого 30-летнего уроженца деревни Тукай, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в ночь с 1 на 2 октября в селе Кузякино мужчина выпивал вместе с хозяевами дома. В какой-то момент они поссорились и гостя прогнали. В результате мужчина поджег жилище обидчиков, однако те успели покинуть горящий дом и вызвать полицию.
В результате пожар уничтожил частный дом и придомовые постройки, а злоумышленника задержали. В данный момент проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств случившегося.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа