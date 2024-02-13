Уголовное дело завели на пожилого токаря в Татарстане, собиравшего огнестрельное оружие

В Лениногорском районе правоохранители обнаружили, что 76-летний мужчина собирает самопальное огнестрельное оружие, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

При осмотре машины в салоне мужчины нашли два чемодана, а в них – 6 банок с порохом и 352 патрона разных калибров. В гаражах мужчины были найдены пистолет, револьверы, восемь винтовок, одно охотничье ружье, а также барабаны и патроны.

Фото: © МВД по РТ

Согласно исследованию, семь винтовок и четыре самодельных револьвера, являются огнестрельным оружием.

Мужчина пояснил полицейским, что более 50 лет работал токарем, а переделка, изготовление оружия и боеприпасов является его хобби.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.