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Уголовное дело завели на пожилого токаря в Татарстане, собиравшего огнестрельное оружие
В Лениногорском районе правоохранители обнаружили, что 76-летний мужчина собирает самопальное огнестрельное оружие, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
При осмотре машины в салоне мужчины нашли два чемодана, а в них – 6 банок с порохом и 352 патрона разных калибров. В гаражах мужчины были найдены пистолет, револьверы, восемь винтовок, одно охотничье ружье, а также барабаны и патроны.
Согласно исследованию, семь винтовок и четыре самодельных револьвера, являются огнестрельным оружием.
Мужчина пояснил полицейским, что более 50 лет работал токарем, а переделка, изготовление оружия и боеприпасов является его хобби.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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