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Ру Тат
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Происшествия
16 ноября 2022  11:36
Павел Климчак

Уголовное дело завели на пожилого татарстанца за угрозу убийством брату-инвалиду

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По материалам дела, утром 8 сентября 62-летний житель Сармановского района выпивал у себя дома в селе Верхние Чершили. В какой-то момент он поссорился со своим братом-инвалидом, в результате чего схватил его за шею и начал душить, угрожая убийством.

После этого пострадавший брат обратился в полицию. На мужчину возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Свою вину он полностью признал. Дело направлено в мировой суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#угроза убийством #Инвалид
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