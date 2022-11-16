Уголовное дело завели на пожилого татарстанца за угрозу убийством брату-инвалиду

По материалам дела, утром 8 сентября 62-летний житель Сармановского района выпивал у себя дома в селе Верхние Чершили. В какой-то момент он поссорился со своим братом-инвалидом, в результате чего схватил его за шею и начал душить, угрожая убийством.

После этого пострадавший брат обратился в полицию. На мужчину возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Свою вину он полностью признал. Дело направлено в мировой суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.