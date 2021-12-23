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Происшествия
23 декабря 2021  08:45
Полина Шевчук

Уголовное дело завели на мать, которая бросила в овраге в Саратовской области двоих детей

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Двоих маленьких детей в снегу без верхней одежды обнаружили накануне днем в овраге возле села Прокудино Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Детей экстренно госпитализировали. 8-летний мальчик скончался в больнице, его 5-летняя сестра находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь.

По подозрению в совершении преступления была задержана 43-летняя мать детей. По версии следствия, женщина, разозлившись на сына и дочь, вначале пыталась задушить их шарфом, а после, когда они перестали подавать признаки жизни, вынесла в легкой одежде на улицу и бросила в овраге, после чего уехала в Энгельс.

На женщину возбудили сразу два уголовных дела – за убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, и покушение на убийство двух и более малолетних, также совершенное с особой жестокостью.
 

 

#убийство ребенка #покушение на убийство ребенка
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