Уголовное дело завели на мать, которая бросила в овраге в Саратовской области двоих детей

Двоих маленьких детей в снегу без верхней одежды обнаружили накануне днем в овраге возле села Прокудино Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Детей экстренно госпитализировали. 8-летний мальчик скончался в больнице, его 5-летняя сестра находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь.

По подозрению в совершении преступления была задержана 43-летняя мать детей. По версии следствия, женщина, разозлившись на сына и дочь, вначале пыталась задушить их шарфом, а после, когда они перестали подавать признаки жизни, вынесла в легкой одежде на улицу и бросила в овраге, после чего уехала в Энгельс.

На женщину возбудили сразу два уголовных дела – за убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, и покушение на убийство двух и более малолетних, также совершенное с особой жестокостью.

