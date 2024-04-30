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Происшествия 30 апреля 2024 09:02

Уголовное дело завели на кондуктора казанского автобуса, который избил пассажира

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В Казани возбуждено уголовное дело на кондутора, который напал на пассажира автобуса, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором кондуктор одного из городских маршрутов избивает лежащего на земле мужчину. Ролик привлек внимание сотрудников правоохранительных органов.

В итоге по данному факту возбудили уголовное дело о «хулиганстве». Следователи намерены установить все обстоятельства, которые привели к конфликту.

#казанские автобусы
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