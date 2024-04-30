Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Уголовное дело завели на кондуктора казанского автобуса, который избил пассажира
В Казани возбуждено уголовное дело на кондутора, который напал на пассажира автобуса, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.
Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором кондуктор одного из городских маршрутов избивает лежащего на земле мужчину. Ролик привлек внимание сотрудников правоохранительных органов.
В итоге по данному факту возбудили уголовное дело о «хулиганстве». Следователи намерены установить все обстоятельства, которые привели к конфликту.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников