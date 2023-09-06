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Уголовное дело завели на казанца, который украл со стройки инструменты на 180 тыс. рублей
Полицейские по горячим следам задержали 35-летнего казанца, который украл электроинструмент со стройки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
В начале сентября прораб одного из строительных объектов Казани заявил в полицию, что некто проник на территорию и совершил кражу. Сумму причиненного ущерба оценили в 180 тысяч рублей.
Злоумышленника быстро вычислили и задержали по месту жительства. Как оказалось, раньше он работал на этом объекте.
Вину свою мужчина признал, но инструмент успел сдать в ломбард. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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