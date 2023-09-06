Уголовное дело завели на казанца, который украл со стройки инструменты на 180 тыс. рублей

Полицейские по горячим следам задержали 35-летнего казанца, который украл электроинструмент со стройки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В начале сентября прораб одного из строительных объектов Казани заявил в полицию, что некто проник на территорию и совершил кражу. Сумму причиненного ущерба оценили в 180 тысяч рублей.

Злоумышленника быстро вычислили и задержали по месту жительства. Как оказалось, раньше он работал на этом объекте.

Вину свою мужчина признал, но инструмент успел сдать в ломбард. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».