Уголовное дело завели на инспектора ДПС в Петербурге, который ударил сотрудницу угрозыска

По версии следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции в Санкт-Петербурге между инспектором ДПС и оперуполномоченным угрозыска произошел конфликт. Предварительно, причиной стали претензии автоинспекторов к табельному оружию, которое было у девушки, сообщает ТАСС.

Во время конфликта 34-летний инспектор толкнул женщину, она ударилась головой и спиной о стену. После этого полицейский повалили ее на пол и рывком завёл руки за спину. В результате у сотрудницы угрозыска сломана плечевая кость.

На полицейского возбуждено дело о превышении должностных полномочий.