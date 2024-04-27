Уголовное дело завели на экс-таможенника из РТ, который за взятку оформил авто

В отношении бывшего таможенника из Казани возбудили уголовное дело о взятке, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Оперативники таможни установили, что во время исполнения своих служебных обязанностей, 28-летний молодой человек получил взятку в размере 20 тысяч рублей за помощь в проведении процедуры таможенного оформления автомобиля, приобретенного в Республике Армения.

В ведомстве отметили, что в таможенных органах мужчина проработал не более трёх лет и был уволен в августе 2023 года.