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Происшествия 27 апреля 2024 08:11

Уголовное дело завели на экс-таможенника из РТ, который за взятку оформил авто

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В отношении бывшего таможенника из Казани возбудили уголовное дело о взятке, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Оперативники таможни установили, что во время исполнения своих служебных обязанностей, 28-летний молодой человек получил взятку в размере 20 тысяч рублей за помощь в проведении процедуры таможенного оформления автомобиля, приобретенного в Республике Армения.

В ведомстве отметили, что в таможенных органах мужчина проработал не более трёх лет и был уволен в августе 2023 года.

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