Уголовное дело завели на директора фирмы в РТ за скрытые от налоговой 32 млн

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов завели на 36-летнего директора ООО «РАР», сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Оперативную разработку по этому делу вели сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану», – об этом агентству рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год глава фирмы вносил в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о взаимоотношениях с двумя проблемными контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты налога на 32,6 млн. рублей.