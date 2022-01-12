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Происшествия
12 января 2022  18:13
Полина Шевчук

Уголовное дело завели на директора фирмы в РТ за скрытые от налоговой 32 млн

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Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов завели на 36-летнего директора ООО «РАР», сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

 «Оперативную разработку по этому делу вели сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану», – об этом агентству рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год глава фирмы вносил в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о взаимоотношениях с двумя проблемными контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты налога на 32,6 млн. рублей.

 

 

#уход от уплаты налогов #следком рт
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