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Происшествия 3 июля 2023 17:31

Уголовное дело возбуждено в Татарстане за незаконную вырубку леса на 8,6 млн рублей

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В Татарстане возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке леса, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По итогам проверки татарской межрайонной природоохранной прокуратуры было установлено, что с августа по сентябрь 2022 года работники Актюбинского участкового лесничества незаконно срубили 114 стволов сырорастущих деревьев на вверенной им территории.

Ущерб лесному фонду составил более 8,6 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений и превышении должностных полномочий. Его расследование взято на контроль в надзорном ведомстве.

#незаконная вырубка деревьев
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