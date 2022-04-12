Уголовное дело возбуждено против сотрудников детсада в Нурлате за премии мертвым душам

Фиктивное трудоустройство сотрудников, которые получали премии и зарплату, вскрылось в детском садике «Елочка» в Нурлате. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра образования и науки РТ, руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов.

Вплоть до 2021 года несуществующие сотрудники получали зарплату и премии, пока в детский сад не нагрянули проверки, по результатам которых было возбуждено уголовное дело.

«Этот случай крайне не красит систему образования. Подобная форма руководства крайне недопустима. Я хочу, чтобы меня услышали все сотрудники сферы образования. Каждый подобный факт будет выявлен, виновные будут привлечены к ответственности», – высказался Рамис Музипов.