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Ру Тат
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7 сентября 2021  13:25
Полина Шевчук

Уголовное дело возбуждено после того, как две челнинские школьницы избили одноклассницу

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В соцсетях появилась истории жительницы Челнов. Женщина рассказала, что ее дочку – ученицу шестого класса – избили две одноклассницы. Конфликт якобы произошел из-за того, что школьница сделала двум девочкам замечание, что те курят. 

Мама пострадавшей школьницы рассказывает в паблике, что одноклассницы трижды ударили ее дочку в живот, а когда девочка попыталась убежать они два раза пнули ее в спину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Информацию о возбуждении уголовного дела ИА «Татар-информ» подтвердил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
 

 

#Прокуратура РТ #драка
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