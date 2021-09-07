Уголовное дело возбуждено после того, как две челнинские школьницы избили одноклассницу

В соцсетях появилась истории жительницы Челнов. Женщина рассказала, что ее дочку – ученицу шестого класса – избили две одноклассницы. Конфликт якобы произошел из-за того, что школьница сделала двум девочкам замечание, что те курят.

Мама пострадавшей школьницы рассказывает в паблике, что одноклассницы трижды ударили ее дочку в живот, а когда девочка попыталась убежать они два раза пнули ее в спину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Информацию о возбуждении уголовного дела ИА «Татар-информ» подтвердил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

