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Уголовное дело возбуждено после обрушения потолка в казанском общежитии
В Казани 12 августа года произошло обрушение потолочных перекрытий в общежитии на улице Декабристов. Инцидент случился во время ремонта кровли здания, построенного в 1956 году. По имеющимся данным, пострадавших нет.
Информация об этом происшествии быстро распространилась в СМИ и социальных сетях. Следственное управление СК России по Республике Татарстан отреагировало на ситуацию, возбудив уголовное дело.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проявил особое внимание к этому случаю. Он запросил у руководителя СУ СК России по РТ доклад о результатах расследования уголовного дела.
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