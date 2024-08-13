Уголовное дело возбуждено после обрушения потолка в казанском общежитии

В Казани 12 августа года произошло обрушение потолочных перекрытий в общежитии на улице Декабристов. Инцидент случился во время ремонта кровли здания, построенного в 1956 году. По имеющимся данным, пострадавших нет.

Информация об этом происшествии быстро распространилась в СМИ и социальных сетях. Следственное управление СК России по Республике Татарстан отреагировало на ситуацию, возбудив уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проявил особое внимание к этому случаю. Он запросил у руководителя СУ СК России по РТ доклад о результатах расследования уголовного дела.