Уголовное дело возбуждено после нападения на фельдшера скорой в Казани

Как полагает следствие, сегодня днем на улице Годовикова неизвестный напал на 56-летнего фельдшера скорой помощи. Злоумышленник избил медика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, расследование уголовного дела взято под особый контроль в прокуратуре.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем в Казани напали на фельдшера скорой помощи.