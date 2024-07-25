Уголовное дело возбуждено после гибели заводчанина в Казани из-за отлетевшей детали

В Татарстане начато уголовное расследование по факту гибели рабочего на одном из предприятий Казани. Трагедия произошла вечером 20 июля 2024 года, когда работник получил смертельную травму от заготовки, вылетевшей из металлообрабатывающего станка. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался в больнице.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия. Особое внимание будет уделено действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда на предприятии.