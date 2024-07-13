news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 13 июля 2024 11:40

Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка на квадроцикле в Новых Сокурах

Скопировать ссылку

В Лаишевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла и легкового автомобиля. 10-летний ребенок, управлявший квадроциклом, погиб, еще один несовершеннолетний пассажир получил травмы.

Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

Председатель СК России поручил руководителю регионального управления представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

#смертельное дтп
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2