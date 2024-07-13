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Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка на квадроцикле в Новых Сокурах
В Лаишевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла и легкового автомобиля. 10-летний ребенок, управлявший квадроциклом, погиб, еще один несовершеннолетний пассажир получил травмы.
Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».
Председатель СК России поручил руководителю регионального управления представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.
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