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Руc Тат
Происшествия 21 сентября 2023 12:08

Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего от удара током в казанской ТЭЦ-3

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По факту гибели рабочего в казанской ТЭЦ-3 возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 12 сентября мужчина с начальником участка, после окончания работ, без разрешения заказчика зашли в одно из технических помещений, чтобы составить смету. В какой-то момент рабочий получил смертельный удар током и погиб.

По данному факту возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Ведется расследование.

#убило током
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