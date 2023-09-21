Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего от удара током в казанской ТЭЦ-3

По факту гибели рабочего в казанской ТЭЦ-3 возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 12 сентября мужчина с начальником участка, после окончания работ, без разрешения заказчика зашли в одно из технических помещений, чтобы составить смету. В какой-то момент рабочий получил смертельный удар током и погиб.

По данному факту возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Ведется расследование.