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Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего от удара током в казанской ТЭЦ-3
По факту гибели рабочего в казанской ТЭЦ-3 возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, 12 сентября мужчина с начальником участка, после окончания работ, без разрешения заказчика зашли в одно из технических помещений, чтобы составить смету. В какой-то момент рабочий получил смертельный удар током и погиб.
По данному факту возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Ведется расследование.
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