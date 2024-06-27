Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего на элеваторе в Тукаевском районе

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту трагического инцидента на производстве, произошедшего в АО «Набережночелнинский элеватор», сообщили в Прокуратуре РТ.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса РФ – нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование взято на контроль в прокуратуре.

Напомним, несчастный случай произошел сегодня около 09:00. Во время осмотра технологического оборудования в одном из силосных корпусов внутрь затянуло ногу 36-летнего мастера. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.