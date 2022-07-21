Уголовное дело возбуждено после ДТП в Татарстане, где погибли женщина и ребенок
В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье
«Нарушение правил дорожного движения» после смертельного ДТП в Апастовском районе республики, где погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Страшное ДТП произошло накануне на трассе Казань – Ульяновск. Водитель Renault выехал на встречку для обгона, но не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате погибли 65-летняя женщина и 8-летний ребёнок, которые были на заднем сиденье авто. Водитель и пассажирка в тяжелом состоянии в больнице.
Известно, что водитель с пассажирами направлялись из Тетюшей в Челны.