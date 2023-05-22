Уголовное дело возбуждено на иностранца, который изнасиловал девушку у общежития КФУ

В Казани 22-летний гражданин Туркменистана надругался над 22-летней девушкой неподалеку от общежития КФУ.

Как стало известно «Татар-информу», молодые люди познакомились возле магазина вечером 17 мая. Парень увязался за девушкой. Все случилось, когда они проходили возле лесопосадки на улице Красная Позиция.

В минувшее воскресенье злоумышленника задержали полицейские. Против него возбуждено уголовное дело.