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Руc Тат
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Происшествия 22 мая 2023 15:35

Уголовное дело возбуждено на иностранца, который изнасиловал девушку у общежития КФУ

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В Казани 22-летний гражданин Туркменистана надругался над 22-летней девушкой неподалеку от общежития КФУ.

Как стало известно «Татар-информу», молодые люди познакомились возле магазина вечером 17 мая. Парень увязался за девушкой. Все случилось, когда они проходили возле лесопосадки на улице Красная Позиция.

В минувшее воскресенье злоумышленника задержали полицейские. Против него возбуждено уголовное дело.

#изнасилование #КФУ
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