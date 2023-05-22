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Уголовное дело возбуждено на иностранца, который изнасиловал девушку у общежития КФУ
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В Казани 22-летний гражданин Туркменистана надругался над 22-летней девушкой неподалеку от общежития КФУ.
Как стало известно «Татар-информу», молодые люди познакомились возле магазина вечером 17 мая. Парень увязался за девушкой. Все случилось, когда они проходили возле лесопосадки на улице Красная Позиция.
В минувшее воскресенье злоумышленника задержали полицейские. Против него возбуждено уголовное дело.
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