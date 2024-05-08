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Уголовное дело возбудят на мигранта, который пытался посадить девочку в авто в Челнах
По поручению главы СК будет возбуждено уголовное дело по информации о том, что мигрант пытался совершить противоправные действия в отношении малолетней девочки, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее в СМИ сообщалось, что мигрант из Узбекистана в Челнах попытался посадить 12-летнюю девочку в свою машину. По данным СМИ, он работал в городе на стройке и в тот день был нетрезв.
В СУ СК России по Республике Татарстан начата процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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