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Руc Тат
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Происшествия 13 июля 2023 10:17

Уголовное дело возбудили против жителя Актаныша, который топором зарубил знакомого

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В Татарстане возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвиняемый – 33-летний ранее судимый житель Актанышского района, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

По версии следователей, 9 июля в квартире дома на проспекте Мира в селе Актаныш местный житель поссорился с другим мужчиной и нанес ему не менее шести ударов топором по различным частям тела. Пострадавший скончался от полученных травм.

Подозреваемый задержан, свою вину он полностью признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

#зарубил топором
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