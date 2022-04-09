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Происшествия
9 апреля 2022  19:52
Полина Шевчук

Уголовное дело возбудили после хлопка газа на Габишева в Казани

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После хлопка бытового газа в жилом доме на улице Габишева, где погиб человек, возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг не отвечающих требования безопасности» и  «Причинение смерти по неосторожности», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В результате происшествия хлопка бытового газа погиб 33-летний мужчина.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что на Габишево в Казани произошел хлопок газа и пожар. В результате происшествия погиб мужчина.

 

#Уголовное дело #следком рт #пожар
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