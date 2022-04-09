Уголовное дело возбудили после хлопка газа на Габишева в Казани

После хлопка бытового газа в жилом доме на улице Габишева, где погиб человек, возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг не отвечающих требования безопасности» и «Причинение смерти по неосторожности», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В результате происшествия хлопка бытового газа погиб 33-летний мужчина.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что на Габишево в Казани произошел хлопок газа и пожар. В результате происшествия погиб мужчина.