Уголовное дело возбудили после взрыва автомобиля в центре Донецка

В ДНР возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Как указано в сообщении, в настоящее время проводятся детальный осмотр места происшествия и комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая.

Как сообщает корреспондент ТАСС, взрыв произошел со стороны водителя.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы.