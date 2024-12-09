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Происшествия 9 декабря 2024 09:57

Уголовное дело возбудили после взрыва автомобиля в центре Донецка

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В ДНР возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Как указано в сообщении, в настоящее время проводятся детальный осмотр места происшествия и комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая.

Как сообщает корреспондент ТАСС, взрыв произошел со стороны водителя.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы.

#донецк
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