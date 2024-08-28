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Происшествия 28 августа 2024 14:10

Уголовное дело возбудили после того, как ребенок в РТ едва не лишился головы из-за троса

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в Республике Татарстан. Инцидент, едва не стоивший жизни несовершеннолетнему, произошел из-за металлического троса, незаконно натянутого поперек дороги.

Центральный аппарат СК взял дело на особый контроль. Следственные органы намерены тщательно изучить все обстоятельства инцидента и установить лиц, ответственных за установку опасного заграждения. Особое внимание будет уделено действиям (или бездействию) должностных лиц, которые могли привести к созданию опасной ситуации на дороге.

Ранее мы сообщали о происшествии в селе Старые Гардали Тукаевского района Татарстана. Ребенок с нарушением зрения, спускаясь на велосипеде с горы, получил серьезную травму шеи, наехав на незаконно установленный металлический трос.

#Уголовное дело
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