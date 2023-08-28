Уголовное дело возбудили после смерти рабочего, которого убило током в Ютазинском районе

По факту гибели рабочего в Ютазинском районе Татарстана возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

На прошлой неделе, 25 августа, 34-летний мастер, в составе выездной бригады занимался отключением электросети. В какой-то момент рядом с мужчиной упал провод, он был под напряжением.

В итоге мастер получил удар током и был госпитализирован. Спустя некоторое время он скончался.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Ведется расследование.