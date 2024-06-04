Уголовное дело возбудили после смертельной драки в Азино в Казани

Как стало известно «Татар-информу», в Казани возбудили уголовное дело после смертельной драки на Ноксинском спуске.

Напомним, накануне во дворе одного из домов по улице Ноксинский спуск в результате возникшего конфликта между двумя группами молодых людей произошла драка. Один из участников потасовки – 29-летний молодой человек – скончался на месте происшествия от полученных травм. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД Казани.

Как сообщают в ведомстве,в отдел полиции доставили троих жителей республики, которые, предположительно, являются зачинщиками инцидента. Местонахождение еще двух нападавших устанавливается.