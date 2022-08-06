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Ру Тат
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Происшествия
6 августа 2022  10:23
Павел Климчак

Уголовное дело возбудили после смертельного наезда на ребенка в Зеленодольске

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После того, как в Зеленодольске легковушка насмерть сбила 5-летнего ребенка на самокате в Зеленодольске, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как уточнила и.о. старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая, надзорное ведомство Зеленодольска начало проверку случившегося.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Зеленодольске легковушка насмерть сбила 5-летнего ребенка на самокате на дороге.

#Уголовное дело
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