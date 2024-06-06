Уголовное дело возбудили после падения девочки в люк в Чистополе

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «халатность» по факту травмирования 4-летней девочки, провалившейся в люк на улице Ленина в городе Чистополь, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как сообщалось ранее, ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой был экстренно госпитализирован. Врачи оказали девочке всю необходимую медицинскую помощь.

В процессе предварительного расследования установлено, что трагедия произошла из-за ненадлежащего качества крышки люка. Ребенок наступил на нее во время прогулки, и конструкция не выдержала даже веса маленькой девочки, треснув под ногами.

Следователи намерены тщательно разобраться в произошедшем и дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию коммунальных сетей в Чистополе.