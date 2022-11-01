Уголовное дело возбудили после отравления газом двух женщин и четверых детей в Азнакаево

Следком сообщил подробности отравления угарным газом двух женщин и нескольких детей в Азнакаево. Как установили следователи, одна из женщин пришла с детьми в гости к сестре в один из домов на улице Нефтяников.

В какой-то момент она заметила, что дети начали задыхаться. Она позвонила отцу и попросила вызвать медиков, которые и доставили всех пострадавших в больницу.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.