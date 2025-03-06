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Происшествия 6 марта 2025 13:59

Уголовное дело возбудили на татарстанца, уговорившего школьницу попробовать наркотики

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В Агрызском районе Татарстана 26-летний мужчина купил наркотики и предложил их попробовать своей 15-летней знакомой, с которой поехал кататься на машине до Ижевска.

При этом мужчина убеждал подругу, что от одного раза ничего плохого не произойдет. В итоге школьница поддалась на уговоры и попробовала наркотики.

В Агрызе их задержали полицейские, освидетельствование подтвердило состояние наркотического опьянения у девушки. По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств». Теперь татарстанцу грозит до 15 лет лишения свободы.

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