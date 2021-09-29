Уголовное дело возбудили на фирму в РТ, которая за три года скрыла от налоговой 56 млн

Как полагает следствие, с июля 2016 года по конец марта 2019 года один из руководителей ООО «Геоцентр» завышал вычеты по налогам на добавленную стоимость по фиктивным договорам с некоторыми фирмами и вносил ложные сведения в налоговые декларации. Таким образом компании удалось скрыть от налоговой свыше 56 млн рублей.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере».

Следователи проводят обыски и выясняют обстоятельства произошедшего.

