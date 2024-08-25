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Уголовное дело возбудили из-за долгов по зарплате в стройкомпании Челнов
Следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы в компании «Регион-НЧ» на сумму более 355 тыс. рублей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, с декабря 2022 по июнь 2023 года руководство строительной компании не выплачивало зарплату главному бухгалтеру, в результате чего перед ней образовался долг в размере более 355 тыс. рублей. В то же время деньги, поступавшие на банковский счет фирмы, использовались для финансирования хозяйственной деятельности и покрытия других расходов.
В настоящее время проводятся следственные действия, предпринимаются меры по обеспечению погашения имеющейся задолженности.
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