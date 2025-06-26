Уголовное дело об организации незаконной миграции возбудили в Альметьевске

В Альметьевском районе возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. По данным «Татар-информа», задержаны двое подозреваемых.

Как стало известно агентству, с февраля 2024 года фигуранты занимались нелегальным ввозом иностранных граждан на территорию России и принуждали их трудиться в тепличном комплексе в поселке Нижняя Мактама без оформления трудовых договоров и официальной регистрации.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, идет следствие.