Уголовное дело грозит нарушителю, незаконно добывавшему щебень в Альметьевском районе

Татарстанские экологи устанавливают нарушителя, незаконно добывавшего щебень между населенными пунктами Юкале и Наратлы в Альметьевском районе. Об этом сообщет пресс-служба Минэкологии РТ.

Специалисты обнаружили, что спецтехника вывозила щебень на территорию частного дома в Старой Михайловке, где планируется строительство птицеводческой фермы. По их подсчетам, безлицензионная добыча полезных ископаемых велась на площади 80–90 кв. метров.

«Нарушителю грозит уголовная ответственность. В настоящее время направлены запросы для установления собственников спецтехники, а также для определения собственников земельных участков, где осуществлялась добыча», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Собранные экологами материалы уже направлены в татарстанский Следком.