Уголовное дело экс-главы Актанышского района Фаттахова скоро передадут в суд

Расследование дела в отношении бывшего главы Актанышского района Энгеля Фаттахова находится на завершающей стадии. В ближайшее время дело передадут в суд. Об этом в интервью «Татарстан 24» рассказал руководитель СУ СК России по Республике Татарстан Валерий Липский.

«Работа по выявлению коррупционеров продолжается и будет продолжена. Она всегда велась, сейчас активизировалась. Мы направили несколько дел в суд в отношении глав районов. Сейчас на завершающей стадии расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера, министра образования, бывшего главы Актанышского района Фаттахова», – отметил он.

Руководитель ведомства заявил, что продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении ряда других должностных лиц. Подробности дела раскрываться не будут до принятия юридически значимых решений.