«Уголки памяти» в школах и архивный фонд: как Татарстан увековечит память героев СВО

Гузель Удачина

Фото: © «Татар-информ»

Для увековечения памяти погибших участников специальной военной операции в Татарстане собирается архивный фонд, создано несколько фотопроектов. Об этом сообщила сегодня руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан Гузель Удачина на брифинге в Казани.

«Важно, не дожидаясь победы, здесь и сейчас начинать собирать материалы, которые свидетельствуют о героических подвигах тех ребят, которые сегодня находятся на линии боевого соприкосновения», – заявила чиновница.

По ее словам, для этого в республике проводятся разные мероприятия. Это фотовыставки «Мамы Героев Татарстана», «Жены Героев Татарстана», «Отец Героя», «Дети Героев».

Создана экспозиция памяти погибших участников спецоперации в школьных музеях и библиотеках сельских клубов. Собирают экспозиции в школах и проводят экскурсии по «уголкам памяти» сами дети. На базе музея-мемориала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов создана экспозиция памяти участников специальной военной операции.

Важным направлением работы является увековечение памяти не только погибших, но и ныне здравствующих бойцов СВО, заметила Удачина.

«Запрос со стороны семей на сохранение памяти об их близких людях высок. <…> Общество, которое не знает своей истории и своих героев, не чтит память о своих героях, лишено будущего Воин погибает дважды: первый раз на поле боя, а второй раз – когда его забывают», – подчеркнула спикер.

Совместная работа Госархива РТ, Госкомитета РТ по архивному делу и Госфонда «Защитники Отечества» ведется с осени 2023 года. В день заключения трехстороннего соглашения была организована экскурсия для мам и жен участников СВО в госархив, прошел мастер-класс по реставрации архивных документов. На этой встрече в числе гостей была молодая супруга погибшего участника спецоперации. Она воспитывает двух маленьких детей и тяжело переживает утрату.

«Семья находилась в тяжелой психоэмоциональной ситуации, переживала горе. Женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком, замкнулась в себе, попытки родственников, подруг и жен сослуживцев [достучаться до нее] ни к чему не привели. Квартира женщины превратилась в мемориал погибшего супруга», – рассказала Удачина.

Побывав на экскурсии, женщина поняла, что к увековечению памяти близкого человека можно подойти по-другому. Можно сдать материалы в госархив, чтобы они стали достоянием широкой общественности,а о подвиге близкого человека узнал неограниченный круг людей. Сейчас в районах республики проводится активная работа по подготовке документов погибших участников спецоперации для передачи в архивы.

«Мы должны знать о наших героях, о наших ребятах, помнить, чтить, гордиться, быть признательными им за вклад в нашу общую победу», – заключила Гузель Удачина.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.