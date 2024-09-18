«Угнали три танка»: бойцы поделились историями на встрече с главой Нурлата

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Самое необходимое на передовой, деятельность фонда «Все Для Победы Нурлат» и клуб молодого бойца обсудили военнослужащие на встрече с главой Нурлатского района Татарстана Дамиром Ишкинеевым.

У многих из них отпуск близится к завершению. И бойцы озвучили не столько свои проблемы, сколько идеи. Например, они предложили организовать в Нурлате клуб молодого бойца.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

«Если воплотим это в жизнь, будет очень здорово. В нем могли бы участвовать и работники предприятий, и старшеклассники. В нынешнее время каждый молодой человек должен знать азы военного дела», — сказал глава района Дамир Ишкинеев.

Ришат с позывным Тимер — работник нефтяной сферы, контракт на военную службу заключил год назад в Казани. Свою службу в штурмовой роте считает успешной. «Отбиваем у врага населенный пункт за населенным пунктом, слава Богу, ребята отважные. Знаем, на что и для чего шли, поэтому продолжаем воевать», — сказал он.

В отпуске боец наслаждается общением с сыном. Не стал делать сюрприза и для мамы, о приезде предупредил ее заранее.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

«Кто приезжает сюрпризом, тот попадает на пустой стол, я так думаю, — сказал он с улыбкой. — Мама столько вкусного наготовила, у меня сейчас все блюда любимые».

Для Артура с позывным Гал важно, что о его семье заботятся, пока он служит. С женой они воспитывают сына-второклассника и четырехлетнюю дочь.

«Они, конечно, переживают за меня, но, как только появляется связь, сразу звоню им, — заметил боец. — Рад, что и администрация, весь город, друзья — все помогают. Только скажи... Детский сад, кружки посещают бесплатно. Даже родителям, они живут в Верхнем Нурлате, дрова привезли».

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Вместе с бойцами-земляками на встрече с главой района был и боец из Казани с позывным Голова. Он достаточно известный человек в Луганской народной республике. Воюет уже десять лет, с 2014 года.

«В 2014 году началась бомбежка Луганска, я пристально следил за событиями, в интернете видел, как люди просят помощи. У меня были накопления, я собрал, что мог, и отправил две „ГАЗели“ с гуманитаркой в Луганск. Когда средств не осталось, а остались только знания, самостоятельно добровольцем отправился в ополчение. Я офицер, танкист», — поделился он, отметив, что все свои знания с 2014 года подтверждает по факту.

А вот о боевом пути Голова рассказал лишь после того, как его товарищи проговорились о его храбрости и рискованности. По его словам, на Луганщине прямо из-под носа врага он и его товарищи угнали три танка.

«Как-то подъехали ребята и дали информацию, что рядом с одним населенным пунктом видели вражескую технику, а поэтому приехали за нами, танкистами. Я, механик-водитель Толя с позывным Профессор, он сейчас в госпитале лежит, и Юра Кипиш отправились за трофеем», — сказал Голова.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Как только подобрались и забрались в танк, боец сел за пулемет.

«Парни ключами начали орудовать, танк завелся, и мы дали деру. За второй машиной отправились спустя две недели в населенный пункт Цветные Пески — нам сказали, в лесопосадке видели танк. Приехали на своем танке, на тот накинули трос и выдернули. На блокпосту нас чуть свои не перепутали, без опознавательных знаков же были. Третий танк, а это уже „Дебальцевский котел“, добыли в 2015 году. В ходу ли эти танки, не знаю, времени прошло очень много», — отметил он.

Контракт Голова заключил лишь весной 2022 года. В марте 2023-го в одном из боев получил тяжелейшее ранение: огромный шрам, обрамляющий часть головы, лучше любых слов говорит о том, через что прошел боец.

По состоянию здоровья его комиссовали. Так решила медкомиссия, но не он: чуть оправившись, в январе 2024-го вновь заключил контракт и поехал туда.

Сейчас Голова в отпуске, ему сделали повторную операцию. Он планирует продолжить боевой путь. «Я — военнообязанный. Обязательно!» — подчеркнул боец.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

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