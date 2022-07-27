Углеродный след скроют леса: «Татнефть» планирует открыть в Татарстане карбоновые фермы

Исследование лесов проводят в Татарстане специалисты «Татнефти» с учеными Института леса Сибирского отделения РАН. В перспективе планируется создать карбоновые фермы для компенсации выбросов парниковых газов.

Уход за лесом, как за садом

Как сообщает газета «Нефтяные вести», карбоновые фермы — это земельный участок, где благодаря специальным мероприятиям увеличивается поглощение парниковых газов. Карбоновой фермой может стать лес, поле, болото, гора и даже море. Специалисты утверждают, что карбоновую ферму создают не только на участках с вновь высаженными деревьями, гораздо более целесообразно взять уже готовый участок леса с возрастом деревьев от 15-20 лет. Он берется под управление, то есть проводятся мероприятия, помогающие деревьям расти лучше и быстрее, — прорубка просек, прореживание, уборка сухостоя и валежника, противопожарные мероприятия, внесение удобрений. Иными словами, уход за лесом, как за садом.

Создание карбоновых ферм решает несколько задач — экологическую, климатическую и экономическую. Организовав ферму и подтвердив органом по валидации и верификации поглощение определенного количества СО2, предприятие может компенсировать свои выбросы парниковых газов.

Универсальной методики нет

Чтобы разработать рекомендации по созданию карбоновых ферм с высокими поглощающими способностями (связывающими атмосферный углекислый газ), в феврале текущего года был открыт проект, который реализуют экологи «Татнефти» и специалисты Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН. Основная задача — определить потенциально пригодные участки для формирования карбоновых ферм.

«Проект разбит на несколько этапов, — рассказал ведущий специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности УООСиЭ «Татнефти» Марат Бадретдинов. — На первом этапе ученые рассмотрели существующие методики оценки поглощающих способностей лесов, проанализировали все их плюсы и минусы. К сожалению, в нашей стране в данный момент нет унифицированной методики расчета поглощения углекислого газа, которая бы подходила для всех лесов и климатических широт».

На втором этапе специалисты оценили лесной фонд Татарстана. Совместно с Минлесхозом РТ изучили лесоустроительные данные, получили информацию по площадям, занятым различными видами насаждений, оценили климатические и почвенные условия. По результатам создания серии карт ученые определили наиболее благоприятные участки для создания карбоновых ферм.

Продуктивность деревьев изучат по ширине годичных колец

Следующая веха проекта — полевые исследования. Сибирские ученые заложили пробные площадки в Азнакаевском, Зеленодольском, Арском, Лаишевском районах. Были отобраны керны древесины (на фото), которые позволяют по ширине годичных колец оценить продуктивность насаждений, то есть их способность связывать атмосферный углекислый газ, а также отобрали пробы почв.

Разнообразие заложенных пробных площадей необходимо как для выявления наиболее продуктивных насаждений, так и для оценки репрезентативности данных: древостоев разных возрастов, произрастающих в различных климатических и почвенных условиях.

«После завершения полевых работ ученые вернутся в Красноярск, проанализируют полученные данные и до конца августа отправят нам отчет о результатах. На завершающем этапе проекта будут разработаны рекомендации о том, где и как нужно проводить мероприятия, чтобы поглощающая способность леса увеличилась, а также будет дана предварительная экономическая оценка эффективности создания карбоновых ферм», — объяснил «Нефтяным вестям» Марат Бадретдинов.

По итогам полевых исследований ученые представят модели по прогнозам поглощения парниковых газов на период до 2050 года на потенциально пригодных участках с учетом мероприятий по повышению углероддепонирующих (связывающих) функций. В перспективе для отслеживания динамики депонирования углерода лесными насаждениями планируется разработать систему постоянного мониторинга карбоновых ферм, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов и лазерного сканирования земной поверхности.

Снижение углеродного следа — тема, актуальная для «Татнефти». Это биологический метод улавливания СО2. В рамках Стратегии по достижению углеродной нейтральности к 2050 году карбоновые фермы могут стать одним из инструментов выполнения этой цели.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»