УФСИН: В 2024 году в Татарстане не допущено ни одного побега из колоний и СИЗО
Республиканскому пенитенциарному ведомству удалось добиться нулевых показателей по побегам заключенных. Об этом заявили сегодня на расширенном заседании коллегии УФСИН России по РТ.
«В прошедшем году не было допущено чрезвычайных происшествий и массовых беспорядков, побегов с мест отбывания наказания. Это итоги добросовестного труда сотрудников, которые несут службу в условиях, сопряженных с постоянным риском для жизни и здоровья», – отметил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Он также отметил, что с 1 января 2025 года вступили в действие положения о постпенитенциарной пробации. Между УФСИН и Правительством Республики Татарстан заключено соглашение о взаимодействии в различных сферах, в том числе в организации и функционировании пробации на территории республики.
Для реализации функций пробации от Раиса Татарстана Рустама Минниханова в УФСИН передано 20 легковых автомобилей.