УФСИН Татарстана удалось добиться почти 100-процентного трудоустройства осужденных

Практически все осужденные татарстанских исправительных учреждений заняты трудом, рассказал на заседании Общественного совета УФСИН России по РТ заместитель начальника УФСИН России по РТ, член Общественного совета ведомства Андрей Яковенко.

«Производственная деятельность в учреждениях УФСИН России по РТ представлена больше центрами трудовой адаптации, где формируются навыки наших подопечных к труду», – рассказал Андрей Яковенко.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Основной отраслью трудовой деятельности у нас является черная металлургия. Мы перерабатываем в трех учреждениях порядка шести тысяч тонн металла в год – это большая цифра. Мы производим дорожные люки, заборную арматуру, ливневые решетки и так далее. Все это очень востребовано на рынке нашей страны», – отметил заместитель начальника УФСИН России по РТ

Кроме того, в колониях осужденные трудятся на швейных производствах. Более тысячи человек изготавливают форму для спецслужб, принимают разовые заявки. Также осужденные заняты на производстве мебели, в легкой промышленности. Заказы УФСИН принимает от различных предприятий и участвует в госторгах.

В колониях-поселениях осужденные в основном занимаются сельским хозяйством и земледелием, добавил представитель ведомства.

«Мы обрабатываем порядка тысячи гектаров земли. У нас развито молочное хозяйство, более 250 тыс. литров молока в год мы поставляем для собственных нужд в наши учреждения. Мы содержим более 250 голов крупного рогатого скота, работают крупяные и мельничные фермы, также сажаем более 70 гектаров картофеля, чтобы обеспечить свои подразделения. За последние пять лет нам удалось увеличить количество осужденных, которые заняты трудом. На сегодняшний день это практически 100% осужденных, кроме тех, кто пребывает в штрафных изоляторах, в отрядах строгих условий содержания, которых нельзя допускать к производственной деятельности», – поделился Андрей Яковенко.