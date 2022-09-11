УФСИН РТ: Информация об «уничтожении» 50 кошек-наркокурьеров является фейком

В пресс-службе УФСИН России по РТ прокомментировали «Татар-информу» распространившуюся в ряде СМИ информацию о том, что из исправительных колоний республики якобы 50 кошек-наркокурьеров подлежали уничтожению как «неблагонадежные», а также, что всего три из этих кошек попали в приют.

«Информация об усыплении кошек-наркокурьеров, размещенная в ряде средств массовой информации, не соответствует действительности.

Из исправительной колонии № 19 города Казани в приюты с марта по май этого года было передано порядка 50 кошек», – сообщили агентству в пресс-службе УФСИН.

Фото: волонтеры

При этом, как добавили в ведомстве, только 20 мая волонтеры забрали 17 животных. В УФСИН также подчеркнули, что кошки не были наркокурьерами, они просто проживали на территории учреждения, а осужденные ухаживали за ними.

Тем не менее, по действующим Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, запрещено содержать животных, в связи с чем они отправляются в приют. Информация о пристройстве кошек регулярно размещалась на странице волонтера, которая непосредственно принимала в этом участие.

Как сообщили корреспонденту «Татар-информа» сами волонтеры, которые самостоятельно вывезли 42 кошки из 50 с территорий учреждения, все животные в надежных руках: 32 кошки пристроили в различные семьи, единицы находятся в разных приютах для животных на передержке.

Животных провели по акции «Доброе дело»: акция провозилась для спасения кошек, по ней они прошли бесплатную стерилизацию.

Фото: волонтеры

Многие волонтеры помогали финансово для вывозки животных, корма для них, а также дальнейшей их пристройки.