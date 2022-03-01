УФСИН провело в Казани турнир по дзюдо среди детей памяти Героя России Марата Ахметшина

В Казани прошел XV юбилейный турнир по дзюдо памяти Героя России Марата Ахметшина на призы УФСИН России по РТ. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов до 13 лет из Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Марий Эл, Пермского края, а также Кировской, Самарской и Ульяновской областей.

Фото: УФСИН России по РТ

Турнир был организован при поддержке руководства уголовно-исполнительной системы РТ подведомственным детским патриотическим клубом НУР, в котором уже более 15-ти лет занимаются спортивно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Фото: УФСИН России по РТ

«Я очень благодарна организаторам мероприятия, всем тренерам и участникам за то, что они чтят и помнят наших героев. Пока мы говорим о них, они живы. Для нашей семьи очень приятно, что не забывают», – говорит вдова Героя, почетный гость мероприятия Гузель Ахметшина.

Фото: УФСИН России по РТ

В различных весовых категориях золотые медали получили следующие юные спортсмены: Джалиль Халилов, Андрей Яковлев, Давид Иванов, Кирилл Попов, Амир Шайхутдинов, Дмитрий Наймушин, Эмин Гусейнов, Сибилев Владимир и Артур Кираев. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.