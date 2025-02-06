УФСБ Якутии задержало татарстанца, организовавшего интернет-магазин по сбыту наркотиков

В Республике Саха (Якутия) силовики задержали 31-летнего жителя Татарстана, организовавшего интернет-магазин по сбыту наркотиков, передает «Вести Саха» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Якутии.

По информации ведомства, организатором интернет-магазина является житель Татарстана. В роли администратора он привлек мужчину из города Нерюнгри, вместе с восемью другими членами преступной группы, которые проживают в Нерюнгринском и Алданском районах Якутии, а также в Амурской области, Москве и Подмосковье. Эти члены сети выполняли функции курьеров и закладчиков. Наркотики они распространяли на территории Татарстана, Якутии, Забайкалья и Подмосковья.

В отношении десяти человек возбуждено уголовное дело. Силовиками изъято более 5 кг наркотиков растительного и синтетического происхождения, свыше 450 доз психоактивного вещества психоделического типа (LSD), наличные денежные средства в размере 30 млн рублей и 10 млн рублей, находившиеся на криптовалютных счетах.

В настоящее время фигуранты уголовного дела находятся под арестом.